Цымбалюк-Романовская. Жизнь и смерть Джигарханяна. То, чего еще не знает никто

- о вакцинации и вакцине CoviShield

- интервью с Комаровским

- о Гройсмане

- Харламов и Собчак

- закон о медиа

- о том, как Евтушенко подписывал свои книги

- заседание СНБО

- интервью Бацман с Мендель

- о санкциях против Коломойского

- о Леонтьеве

- Тарас Шевченко

- об Алексее Гончаренко

- о пьяных актеры во время интервью и невышедших интервью

- английский – второй язык в Украине

- о Валентине Щербачеве

- разговор с Илларионовым о США, Байдене, Медведчуке, Коломойском, России и Украине

- об интервью с Линой Костенко и о любимых произведениях

- о самых перспективных политиках Украины.

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