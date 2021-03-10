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Дмитрий Гордон. Санкции против Коломойского, мнение Илларионова, Собчак и Харламов о Гордоне 10.03.2021

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Дмитрий Гордон 10.03.2021. Санкции против Коломойского, мнение Илларионова, Собчак и Харламов о Гордоне
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Дмитрий Гордон - Санкции против Коломойского, мнение Илларионова, Собчак и Харламов о Гордоне (10 Марта 2021)

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Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
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Опубликовано: 10 Марта 2021

Ведущие: Дмитрий Гордон

- о вакцинации и вакцине CoviShield
- интервью с Комаровским
- о Гройсмане
- Харламов и Собчак 
- закон о медиа 
- о том, как Евтушенко подписывал свои книги
- заседание СНБО 
- интервью Бацман с Мендель
- о санкциях против Коломойского
- о Леонтьеве
- Тарас Шевченко
- об Алексее Гончаренко
- о пьяных актеры во время интервью и невышедших интервью
- английский – второй язык в Украине
- о Валентине Щербачеве
- разговор с Илларионовым о США, Байдене, Медведчуке, Коломойском, России и Украине
- об интервью с Линой Костенко и о любимых произведениях
- о самых перспективных политиках Украины.

 

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