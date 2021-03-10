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Навальный LIVE. Худшее, что случилось с деньгами налогоплательщиков 10.03.2021

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Алексей Навальный LIVE 10.03.2021. Худшее, что случилось с деньгами налогоплательщиков
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Алексей Навальный LIVE - Худшее, что случилось с деньгами налогоплательщиков (10 Марта 2021)

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Опубликовано: 10 Марта 2021

Ведущие: Алексей Навальный

Сколько стоит обслуживание президентской яхты? Спойлер: 65 миллионов рублей. Кто за это заплатил? Спойлер номер два: российские налогоплательщики. Но было бы наивно предположить, что этим все ограничилось — без нашего согласия власти закупили новую мебель в Госдуму на 18 миллионов, а в Совет Федерации на 42 миллиона рублей.

 

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