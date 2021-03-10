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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая администрация США не будет заниматься насаждением демократии за рубежом путем дорогостоящих военных интервенций и свержения авторитарных режимов. По мнению Блинкена, ранее попытки действовать таким образом не приносили желаемого результата.

Обсудили с политологом, профессором Университета The New School в Нью-Йорке Ниной Хрущевой, в чем разница между стратегическими приоритетами внешней политики Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа.

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