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Дождь. Чем новая риторика США обернется для Путина и его окружения 10.03.2021

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Телеканал Дождь 10.03.2021. Чем новая риторика США обернется для Путина и его окружения
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Телеканал Дождь - Чем новая риторика США обернется для Путина и его окружения (10 Марта 2021)

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Дождь
Дождь
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Опубликовано: 10 Марта 2021

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая администрация США не будет заниматься насаждением демократии за рубежом путем дорогостоящих военных интервенций и свержения авторитарных режимов. По мнению Блинкена, ранее попытки действовать таким образом не приносили желаемого результата.

 

Обсудили с политологом, профессором Университета The New School в Нью-Йорке Ниной Хрущевой, в чем разница между стратегическими приоритетами внешней политики Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа.

 

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