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Соловьёв LIVE. "Это объявление войны!" Яков Кедми о секретных кибератаках США по государственным системам России 10.03.2021

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Соловьёв LIVE 10.03.2021. "Это объявление войны!" Яков Кедми о секретных кибератаках США по государственным системам России
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Соловьёв LIVE - "Это объявление войны!" Яков Кедми о секретных кибератаках США по государственным системам России (10 Марта 2021)

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Опубликовано: 10 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

США пригрозили России «хакерским ударом», о котором никто не узнает. Нас ждет мировая кибервойна?

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE "Это объявление войны!" Яков Кедми о секретных кибератаках США по государственным системам России (10 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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