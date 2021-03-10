Ответ королевы на обвинения Меган Маркл и как скандал восприняли в мире? Зеленский заявил о желании встретиться в нормандском формате. Что говорят украинские идеологи о проживающих в Донбассе?

Звезды хоккея сыграли на льду Байкала. Акции протеста начались в Ереване, оппозиция полностью заблокировала парламент. Роскомнадзор заявил о замедлении работы Твиттера, другим соцсетям приготовиться?

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