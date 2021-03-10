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Уроки русского. Мужчина — исчезающий вид 10.03.2021

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Уроки русского с Захаром Прилепиным 10.03.2021. Мужчина — исчезающий вид
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Уроки русского с Захаром Прилепиным - Мужчина — исчезающий вид (10 Марта 2021)

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Уроки русского
Уроки русского
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Опубликовано: 10 Марта 2021

Ведущие: Захар Прилепин

Все спуталось в делах мужских и женских, в делах семейных все спуталось, и запутывают еще больше. Одна печаль: как ни старайся сделать гендерно-нейтрально, но получается все равно навязчивый педераст. Психолог Летиция Штраух-Бонар констатирует: мужчины потеряли контроль над размножением, отстают в учебе, а их ценившаяся ранее физическая сила больше не имеет особой социальной значимости.

 

Мужчину выдавливают на обочину. Мужчина поддается. Ему уже сообщили, что и он не отец, и сын его не сын, и дочь не дочь — и он ничего, проглотил это. Согласился. Потому что он — никто. Гендерно-нейтральное пустое место.


Смогут подобное сделать с российскими мужчинами? Щас скажут: да ну, да не, да мы не поддадимся. На Западе тоже так говорили…

 

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