Уроки русского. Февраль 1917 и февраль 2021: мы с тобой две истории одного костра 24.02.2021

Все спуталось в делах мужских и женских, в делах семейных все спуталось, и запутывают еще больше. Одна печаль: как ни старайся сделать гендерно-нейтрально, но получается все равно навязчивый педераст. Психолог Летиция Штраух-Бонар констатирует: мужчины потеряли контроль над размножением, отстают в учебе, а их ценившаяся ранее физическая сила больше не имеет особой социальной значимости.

Мужчину выдавливают на обочину. Мужчина поддается. Ему уже сообщили, что и он не отец, и сын его не сын, и дочь не дочь — и он ничего, проглотил это. Согласился. Потому что он — никто. Гендерно-нейтральное пустое место.



Смогут подобное сделать с российскими мужчинами? Щас скажут: да ну, да не, да мы не поддадимся. На Западе тоже так говорили…

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