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Задержанием депутата Заксобрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» обернулся устроенный полицией рейд против торговцев наркотиками. Либерал Максим Резник, по данным СМИ, как раз покупал запрещённые вещества у хозяина нарколаборатории. Теперь впору ожидать хорового визга со стороны людей со светлыми лицами.

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