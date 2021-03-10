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Политическая Россия. Питерского либерала из «Яблока» задержали с наркотиками 10.03.2021

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Политическая Россия 10.03.2021. Питерского либерала из «Яблока» задержали с наркотиками
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Политическая Россия - Питерского либерала из «Яблока» задержали с наркотиками (10 Марта 2021)

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Опубликовано: 10 Марта 2021

Задержанием депутата Заксобрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» обернулся устроенный полицией рейд против торговцев наркотиками. Либерал Максим Резник, по данным СМИ, как раз покупал запрещённые вещества у хозяина нарколаборатории. Теперь впору ожидать хорового визга со стороны людей со светлыми лицами.

 

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