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Министерство финансов Антона Силуанова прислушалось к советам Царьграда и намерено существенным образом сократить объем наращивания заимствований, который в настоящий момент идет рекордными темпами. Ранее мы предупреждали, что интенсивный рост госдолга несет угрозу федеральному бюджету страны.

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