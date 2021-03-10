Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Царьград. Главное. Силуанов послушал «Царьград»: Минфин перестанет наращивать госдолг 10.03.2021

  1. Главная
  2. Царьград
  3. Царьград. Главное
Царьград. Главное 10.03.2021. Силуанов послушал «Царьград»: Минфин перестанет наращивать госдолг
10.03.2021 09.03.2021 05.03.2021 04.03.2021 03.03.2021 02.03.2021 01.03.2021 26.02.2021 25.02.2021 24.02.2021
Еще

Царьград. Главное - Силуанов послушал «Царьград»: Минфин перестанет наращивать госдолг (10 Марта 2021)

6 просмотров
1
0
Поделиться
Царьград. Главное
Царьград. Главное
Подписаться

Опубликовано: 10 Марта 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Министерство финансов Антона Силуанова прислушалось к советам Царьграда и намерено существенным образом сократить объем наращивания заимствований, который в настоящий момент идет рекордными темпами. Ранее мы предупреждали, что интенсивный рост госдолга несет угрозу федеральному бюджету страны.

 

Смотрите онлайн Царьград. Главное Силуанов послушал «Царьград»: Минфин перестанет наращивать госдолг (10 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу