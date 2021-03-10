В этом выпуске:

- Роскомнадзор взялся за Твиттер;

- Уже в к зиме в российских школах может быть запрещено иностранное программное обеспечение;

- Переводы денег за границу осложняется;

- ТМК олигарха Пумпянского купила челябинский трубопрокатный олигарха Комарова почти за 100 миллиардов рублей;

- Крупнейшим кредитором государства оказался Сбербанк;

- Американский производитель марихуаны Curaleaf выходит на европейский рынок;

- Олигарх и создатель Альфы Авен перевозит картины под крыло НАТО;

- Госдума в третьем чтении сняла возрастные ограничения для чиновников, назначенных президентом;

- 76 процентов граждан сталкивались с задержкой зарплаты;

- Китайская компания Скайрайзон предупредила власти Украины о намерении судиться с ними из-за авиационного завода Мотор-Сич;

- Через десять лет после бомбардировок Ливии США намерены возглавить там мирный процесс;

- Всекитайское собрание народных представителей готовится утвердить новое законодательство для Гонконга;

- Пентагон просит удвоить бюджет на проведение антикитайских операций;

- В Парагвае - вторая неделя массовых демонстраций в связи с антиковидными мерами президента Бенитеса.

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