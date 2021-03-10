Константин Сёмин - Отключим Всё! Трава Йордана, Дорогие старики. Галопом по Европам (10 Марта 2021)
Опубликовано: 10 Марта 2021
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В этом выпуске:
- Роскомнадзор взялся за Твиттер;
- Уже в к зиме в российских школах может быть запрещено иностранное программное обеспечение;
- Переводы денег за границу осложняется;
- ТМК олигарха Пумпянского купила челябинский трубопрокатный олигарха Комарова почти за 100 миллиардов рублей;
- Крупнейшим кредитором государства оказался Сбербанк;
- Американский производитель марихуаны Curaleaf выходит на европейский рынок;
- Олигарх и создатель Альфы Авен перевозит картины под крыло НАТО;
- Госдума в третьем чтении сняла возрастные ограничения для чиновников, назначенных президентом;
- 76 процентов граждан сталкивались с задержкой зарплаты;
- Китайская компания Скайрайзон предупредила власти Украины о намерении судиться с ними из-за авиационного завода Мотор-Сич;
- Через десять лет после бомбардировок Ливии США намерены возглавить там мирный процесс;
- Всекитайское собрание народных представителей готовится утвердить новое законодательство для Гонконга;
- Пентагон просит удвоить бюджет на проведение антикитайских операций;
- В Парагвае - вторая неделя массовых демонстраций в связи с антиковидными мерами президента Бенитеса.
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