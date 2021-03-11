Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Вечер с Владимиром Соловьевым 10.03.2021

  1. Главная
  2. Россия 1
  3. Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым 10.03.2021
10.03.2021 09.03.2021 04.03.2021 03.03.2021 02.03.2021 01.03.2021 25.02.2021 24.02.2021 18.02.2021 17.02.2021
Еще

Вечер с Владимиром Соловьевым (10 Марта 2021)

312 просмотров
7
0
Поделиться
Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
Подписаться

Опубликовано: 10 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Опубликована доклад-инструкция о развале России, это если готовить о сути, название же у этого текста чуть более завуалированное Как обустроить Россию после Путина. Там говорится о том, что РФ должна отказаться от президентской формы правления, расформировать ФСБ и уволить всех сотрудников, люстрировать всех судей и ввести новую судебную систему, выгнать всех из генпрокуратуры, да что там, России нужно быть готовой отдать свои территории. В общем, настоящая выжимка влажных мечтаний оппозиционеров.

 

Смотрите онлайн Вечер с Владимиром Соловьевым (10 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Wolf
11 Марта 2021, 01:21
Убогий Минтусов тут высказался: А почему у нас нет альтернативных аналитических центров? Во, мудрак. Конечно, есть. И ты - витрина. Просто платят за них (удивительно) всякие иностранные спонсоры. А в тебя вкладывать - потерять все деньги за день. Потому, что туп, как баобаб.
Станкевич рассказал, как плоха пропаганда. Тут я, вообще, пацсталом. Бывшая камса, проворовавшаяся на какие-то 10т зеленых (и проведшая в Польше 10 лет, чтобы вышел срок давности), учит чиновников меньше получать, а пухлого иудея Шапиро - меньше пропагандонить. И так убедительно перебивает, суча загребущими ручками и ножками...
Ответить
Голосуйте:
-
0

Все ток-шоу