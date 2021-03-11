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Wolf

Убогий Минтусов тут высказался: А почему у нас нет альтернативных аналитических центров? Во, мудрак. Конечно, есть. И ты - витрина. Просто платят за них (удивительно) всякие иностранные спонсоры. А в тебя вкладывать - потерять все деньги за день. Потому, что туп, как баобаб.

Станкевич рассказал, как плоха пропаганда. Тут я, вообще, пацсталом. Бывшая камса, проворовавшаяся на какие-то 10т зеленых (и проведшая в Польше 10 лет, чтобы вышел срок давности), учит чиновников меньше получать, а пухлого иудея Шапиро - меньше пропагандонить. И так убедительно перебивает, суча загребущими ручками и ножками...