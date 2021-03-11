Вечер с Владимиром Соловьевым (10 Марта 2021)
Опубликовано: 10 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Опубликована доклад-инструкция о развале России, это если готовить о сути, название же у этого текста чуть более завуалированное Как обустроить Россию после Путина. Там говорится о том, что РФ должна отказаться от президентской формы правления, расформировать ФСБ и уволить всех сотрудников, люстрировать всех судей и ввести новую судебную систему, выгнать всех из генпрокуратуры, да что там, России нужно быть готовой отдать свои территории. В общем, настоящая выжимка влажных мечтаний оппозиционеров.
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