Символом 2021-го года должен стать не бык, а гаечный ключ. Потому что скрип, свист, скрежет от закручивания гаек раздается со всех сторон. Такое ощущение, что люди, почивающие на вершинах самых разных пирамид, почуяли - пирамиды приходят в движение - а потому нужно срочно укреплять конструкцию, затягивать скрепы.

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