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Константин Сёмин. Твиттер — Капут! Злоба дня 10.03.2021

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Константин Сёмин 10.03.2021. Твиттер — Капут! Злоба дня
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Константин Сёмин - Твиттер — Капут! Злоба дня (10 Марта 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 10 Марта 2021

Символом 2021-го года должен стать не бык, а гаечный ключ. Потому что скрип, свист, скрежет от закручивания гаек раздается со всех сторон. Такое ощущение, что люди, почивающие на вершинах самых разных пирамид, почуяли - пирамиды приходят в движение - а потому нужно срочно укреплять конструкцию, затягивать скрепы.

 

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