Соловьёв LIVE - Кибервойна. Америка атаковала Россию? Специальный выпуск (10 Марта 2021)
Опубликовано: 10 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
"Это объявление войны!" Яков Кедми о секретных кибератаках США по государственным системам России
Ситуация на Донбассе. Можно ли было сохранить СССР? Фильм NEXTA о Лукашенко. Кедми. Голованов
Еще
Мы в эфире! В студии - Дмитрий Дробницкий.
Поговорим сегодня о разворачивающейся кибервойне между РФ и США, ограничениях в отношении Twitter и кибератаках американской стороны с экспертами.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Кибервойна. Америка атаковала Россию? Специальный выпуск (10 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.