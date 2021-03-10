Смотрите в этом выпуске: об опыте Дальнего Востока в интересах всей страны говорил президент на совещании с правительством; Роскомнадзор замедлил работу Twitter; лидеры России и Турции дали старт возведению 3-го энергоблока "Аккую"; Максим Буров подтвердил мировой класс в лыжной акробатике; день рождения у всенародно узнаваемого актера Владимира Гостюхина; Валентин Юдашкин в новой коллекции отказал себе в буйстве цветов; Дарья Мороз о работе в сериале «Угрюм-река».

Смотрите онлайн Время в 21:00 (10 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.