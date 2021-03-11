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Полный контакт. Грызня оппозиционеров. Агенты спецслужб в ФБК. Избыточная смертность от COVID-19 11.03.2021

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Полный контакт с Владимиром Соловьевым 11.03.2021. Грызня оппозиционеров. Агенты спецслужб в ФБК. Избыточная смертность от COVID-19
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Полный контакт с Владимиром Соловьевым - Грызня оппозиционеров. Агенты спецслужб в ФБК. Избыточная смертность от COVID-19 (11 Марта 2021)

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Опубликовано: 11 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Доброе утро!

Четверг, 7 утра, «Полный контакт»! Владимир Соловьёв рад приветствовать вас у радиоприёмников и в эфире Соловьёв LIVE! Начинайте утро вместе с нами!

 

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым Грызня оппозиционеров. Агенты спецслужб в ФБК. Избыточная смертность от COVID-19 (11 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 2
Мира беджанян
11 Марта 2021, 09:29
Доброе утро!Хорошего здорового вам дня!Добрых вам собеседников!А Сатановский один из этих!Кстати,вы подарили ему комп?
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Марсель
11 Марта 2021, 10:46
Одиозный украинский пропагандист Дмитрий Гордон объяснил, что имел в виду, когда заявил, что понедельник, 15 марта, станет для Украины тяжелым днем, потому что будет опубликована очень важная информация, которая сделает этот день водоразделом для общества. В эфире «Эхо Москвы» он раскрыл, о чем идет речь.

«15-го марта, насколько я знаю, планируется выход фильма-расследования Bellingcat о „вагнеровцах“. О спецоперации относительно поимки „вагнеровцев“, о спецоперации, которая была бездарно слита российской агентурой Российской Федерации.


Источник: https://rusvesna.su/news/1615408440
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