Полный контакт. Реализм в отношениях с ЕС и США. Санкции против РФ. «Годовщина» коронавируса 03.03.2021

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Доброе утро!

Четверг, 7 утра, «Полный контакт»! Владимир Соловьёв рад приветствовать вас у радиоприёмников и в эфире Соловьёв LIVE! Начинайте утро вместе с нами!

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым Грызня оппозиционеров. Агенты спецслужб в ФБК. Избыточная смертность от COVID-19 (11 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.