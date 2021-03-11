Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Утренний разворот. Ирина Баблоян и Алексей Соломин. Герман Клименко. Дмитрий Галов. Юлия Галямина 11.03.2021

  1. Главная
  2. Эхо Москвы
  3. Утренний разворот
Утренний разворот 11.03.2021. Ирина Баблоян и Алексей Соломин. Герман Клименко. Дмитрий Галов. Юлия Галямина
11.03.2021 10.03.2021 09.03.2021 08.03.2021 05.03.2021 04.03.2021 03.03.2021 02.03.2021 01.03.2021 26.02.2021
Еще

Утренний разворот - Ирина Баблоян и Алексей Соломин. Герман Клименко. Дмитрий Галов. Юлия Галямина (11 Марта 2021)

10 просмотров
1
0
Поделиться
Утренний разворот
Утренний разворот
Подписаться

Опубликовано: 11 Марта 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

Апелляция по делу Галяминой. Юлия Галямина, политик

Рекламно-информационный выпуск «Эхономики»: Рынок вакцин от COVID-19 в даркнете
Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского». Беседует Владимир Левченко, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»

«Киноутро». Камилла Абдуллаева, журналист радиостанции «Эхо Москвы», кинообозреватель

«Эхономика». Владимир Левченко, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»

«Живой гвоздь». Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики.

 

Смотрите онлайн Утренний разворот Ирина Баблоян и Алексей Соломин. Герман Клименко. Дмитрий Галов. Юлия Галямина (11 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу