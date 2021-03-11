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Николай Стариков. Как остановить войну на Донбассе 11.03.2021

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Николай Стариков 11.03.2021. Как остановить войну на Донбассе
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Николай Стариков - Как остановить войну на Донбассе (11 Марта 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 11 Марта 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом интервью, данном ресурсу «Украина.РУ», рассказал о том, кому выгодно обострение в Донбассе, и будет ли на территории ЛДНР полномасштабная война. 

 

-​ Планирует ли Украина в скором времени возобновить боевые действия в Донбассе? 
-​ Может ли возобновление боевых действий в Донбассе совпасть с парламентскими выборами в России?
-​ Как Запад и США может использовать ситуацию в Донбассе и на Украине против России?
-​ Готов ли Зеленский начать полномасштабную войну в Донбассе? 
-​ Ущемление русского языка и прав русскоязычных на Украине; 
- Украинский законопроект о коллаборантах; 
- Как Россия может бороться с русофобией на Украине? 
-​ Нужны ли российские миротворцы в Донбассе?  
-​ Как остановить войну в Донбассе? 
-​ Хочет ли население Украины мира в Донбассе?

 

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