Николай Стариков - Как остановить войну на Донбассе (11 Марта 2021)
Опубликовано: 11 Марта 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В новом интервью, данном ресурсу «Украина.РУ», рассказал о том, кому выгодно обострение в Донбассе, и будет ли на территории ЛДНР полномасштабная война.
- Планирует ли Украина в скором времени возобновить боевые действия в Донбассе?
- Может ли возобновление боевых действий в Донбассе совпасть с парламентскими выборами в России?
- Как Запад и США может использовать ситуацию в Донбассе и на Украине против России?
- Готов ли Зеленский начать полномасштабную войну в Донбассе?
- Ущемление русского языка и прав русскоязычных на Украине;
- Украинский законопроект о коллаборантах;
- Как Россия может бороться с русофобией на Украине?
- Нужны ли российские миротворцы в Донбассе?
- Как остановить войну в Донбассе?
- Хочет ли население Украины мира в Донбассе?
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