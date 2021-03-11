В новом интервью, данном ресурсу «Украина.РУ», рассказал о том, кому выгодно обострение в Донбассе, и будет ли на территории ЛДНР полномасштабная война.

-​ Планирует ли Украина в скором времени возобновить боевые действия в Донбассе?

-​ Может ли возобновление боевых действий в Донбассе совпасть с парламентскими выборами в России?

-​ Как Запад и США может использовать ситуацию в Донбассе и на Украине против России?

-​ Готов ли Зеленский начать полномасштабную войну в Донбассе?

-​ Ущемление русского языка и прав русскоязычных на Украине;

- Украинский законопроект о коллаборантах;

- Как Россия может бороться с русофобией на Украине?

-​ Нужны ли российские миротворцы в Донбассе?

-​ Как остановить войну в Донбассе?

-​ Хочет ли население Украины мира в Донбассе?

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