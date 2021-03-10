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Открытый эфир. Санкции против Коломойского и похищения ЦРУ 10.03.2021

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Открытый эфир 10.03.2021. Санкции против Коломойского и похищения ЦРУ
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Открытый эфир - Санкции против Коломойского и похищения ЦРУ (10 Марта 2021)

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Опубликовано: 11 Марта 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Ночь под весенним Градом. Окраины Донецка не спят уже неделю. Народная милиция приняла решение открывать ответный огонь. ВСУ подтягивают к линии фронта технику и тяжелые орудия.

 

- Почему Госдеп США решил ввести санкции против самого влиятельного олигарха Украины Игоря Коломойского? Чем ответит человек, у которого есть свой собственный ручной президент Зеленский. 

 

- Пустить с молотка. С чего вдруг Киев решил экстренно национализировать расположенный в Запорожье последний стратегически важный завод незалежной Мотор-Сич? Правда ли, что приказ об этом поступил напрямую из Вашингтона, где боятся, что Украина вместе с предприятием передаст Китаю секреты советского оружия?

 

- Они могут украсть любого! Что за тайные отряды ЦРУшников путешествуют по миру на частных самолетах и воруют интересующих Америку людей прямо на улицах? Германия, Турция, Греция, Вьетнам, Украина. Откуда без суда и следствия вас могут похитить агенты в штатском?

 

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