- Ночь под весенним Градом. Окраины Донецка не спят уже неделю. Народная милиция приняла решение открывать ответный огонь. ВСУ подтягивают к линии фронта технику и тяжелые орудия.

- Почему Госдеп США решил ввести санкции против самого влиятельного олигарха Украины Игоря Коломойского? Чем ответит человек, у которого есть свой собственный ручной президент Зеленский.

- Пустить с молотка. С чего вдруг Киев решил экстренно национализировать расположенный в Запорожье последний стратегически важный завод незалежной Мотор-Сич? Правда ли, что приказ об этом поступил напрямую из Вашингтона, где боятся, что Украина вместе с предприятием передаст Китаю секреты советского оружия?

- Они могут украсть любого! Что за тайные отряды ЦРУшников путешествуют по миру на частных самолетах и воруют интересующих Америку людей прямо на улицах? Германия, Турция, Греция, Вьетнам, Украина. Откуда без суда и следствия вас могут похитить агенты в штатском?

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