Сергей Лавров завершает пятидневное турне по государствам Персидского залива. Москва укрепляет связи с аравийскими монархиями на фоне резкого охлаждения их отношений с Вашингтоном.

О чем глава МИД России будет говорить с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом? В какой области намерены сотрудничать Москва и Эр-Рияд? Что последует за размолвкой между США и Саудовской Аравией? Почему все больше стран стремятся выйти из-под влияния заокеанского брата? И не окажутся ли в итоге США на Ближнем Востоке в положении третьего лишнего?

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