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Между тем. Россия на Ближнем Востоке 10.03.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 10.03.2021. Россия на Ближнем Востоке
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Между тем с Наталией Метлиной - Россия на Ближнем Востоке (10 Марта 2021)

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Опубликовано: 11 Марта 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Сергей Лавров завершает пятидневное турне по государствам Персидского залива. Москва укрепляет связи с аравийскими монархиями на фоне резкого охлаждения их отношений с Вашингтоном.

 

О чем глава МИД России будет говорить с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом? В какой области намерены сотрудничать Москва и Эр-Рияд? Что последует за размолвкой между США и Саудовской Аравией? Почему все больше стран стремятся выйти из-под влияния заокеанского брата? И не окажутся ли в итоге США на Ближнем Востоке в положении третьего лишнего?

 

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