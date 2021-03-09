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Шафран. Путин объявил русскую кибервесну 09.03.2021

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Шафран 09.03.2021. Путин объявил русскую кибервесну
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Шафран - Путин объявил русскую кибервесну (9 Марта 2021)

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Опубликовано: 11 Марта 2021

Ведущие: Анна Шафран

Президент России выступил с рядом заявлений, которые явно свидетельствуют о том, что государственная политика в сфере кибербезопасности скоро будет серьезно скорректирована. Нет сомнений, что Запад прямо заинтересован в том, чтобы российское киберпространство было открыто для любого вредоносного воздействия. Но, когда мы перекроем рубильник, найдётся ли у нас, чем заполнить возникшую пустоту?

 

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