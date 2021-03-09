Президент России выступил с рядом заявлений, которые явно свидетельствуют о том, что государственная политика в сфере кибербезопасности скоро будет серьезно скорректирована. Нет сомнений, что Запад прямо заинтересован в том, чтобы российское киберпространство было открыто для любого вредоносного воздействия. Но, когда мы перекроем рубильник, найдётся ли у нас, чем заполнить возникшую пустоту?

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