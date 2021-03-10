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Михеев. Итоги. От них одни беды. Мигранты с лопатами могут закопать Россию 10.03.2021

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Михеев. Итоги 10.03.2021. От них одни беды. Мигранты с лопатами могут закопать Россию
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Михеев. Итоги - От них одни беды. Мигранты с лопатами могут закопать Россию (10 Марта 2021)

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Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
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Опубликовано: 11 Марта 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" на страшном примере убийства семьи в пригороде Нижнего Новгорода мигрантом, доказал властям, что неверная миграционная политика в России приводит к таким трагическим случаям и срочно требует изменений.

 

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