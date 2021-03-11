Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. «Они в бешенстве и ужасе»: как королевская семья ответит на интервью Меган и Гарри 11.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 11.03.2021. «Они в бешенстве и ужасе»: как королевская семья ответит на интервью Меган и Гарри
11.03.2021 11.03.2021 10.03.2021 10.03.2021 10.03.2021 10.03.2021 10.03.2021 10.03.2021 10.03.2021 09.03.2021
Еще

Телеканал Дождь - «Они в бешенстве и ужасе»: как королевская семья ответит на интервью Меган и Гарри (11 Марта 2021)

21 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 11 Марта 2021

На американском телеканале CBS вышел эксклюзивный выпуск шоу Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл. Это первое интервью герцога и герцогини Сассекских после того, как они сложили с себя королевские полномочия и уехали из Великобритании. В откровенной беседе Меган Маркл рассказала о том, как тяжело ей пришлось при королевском дворе: о своих переживаниях, мыслях о суициде и расистских высказываниях в отношению нее и ее сына Арчи.

 

Интервью, как и ожидалось стало сенсацией, особенно учитывая непростые отношения знаменитой пары с британской прессой. На минувшей неделе журналисты Times сообщили со ссылкой на источники, что в Букингемском дворце восприняли это интервью как «объявление войны». Екатерина Котрикадзе обсудила интервью и реакцию на него королевской семьи с историком, биографом королевской семьи и консультантом сериала «Корона» Робертом Лейсли.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Они в бешенстве и ужасе»: как королевская семья ответит на интервью Меган и Гарри (11 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу