На американском телеканале CBS вышел эксклюзивный выпуск шоу Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл. Это первое интервью герцога и герцогини Сассекских после того, как они сложили с себя королевские полномочия и уехали из Великобритании. В откровенной беседе Меган Маркл рассказала о том, как тяжело ей пришлось при королевском дворе: о своих переживаниях, мыслях о суициде и расистских высказываниях в отношению нее и ее сына Арчи.

Интервью, как и ожидалось стало сенсацией, особенно учитывая непростые отношения знаменитой пары с британской прессой. На минувшей неделе журналисты Times сообщили со ссылкой на источники, что в Букингемском дворце восприняли это интервью как «объявление войны». Екатерина Котрикадзе обсудила интервью и реакцию на него королевской семьи с историком, биографом королевской семьи и консультантом сериала «Корона» Робертом Лейсли.

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