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Навальный LIVE. Вранье о митингах на региональном ТВ 11.03.2021

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Алексей Навальный LIVE 11.03.2021. Вранье о митингах на региональном ТВ
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Алексей Навальный LIVE - Вранье о митингах на региональном ТВ (11 Марта 2021)

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Опубликовано: 11 Марта 2021

Ведущие: Алексей Навальный

Во время акций протеста 23 и 31 января пропагандистские СМИ отрабатывали повестку в поте лица — как федеральные, так и региональные. Продажные журналисты рассказывали с телеэкранов о несовершеннолетних участниках «очень опасных незаконных митингов», о протестующих, которые выходят на улицу за деньги или для провокаций.

 

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