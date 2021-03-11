Во время акций протеста 23 и 31 января пропагандистские СМИ отрабатывали повестку в поте лица — как федеральные, так и региональные. Продажные журналисты рассказывали с телеэкранов о несовершеннолетних участниках «очень опасных незаконных митингов», о протестующих, которые выходят на улицу за деньги или для провокаций.

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