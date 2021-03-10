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Вести в 20:00 10.03.2021

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Вести в 20:00 10.03.2021
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Вести в 20:00 (10 Марта 2021)

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Вести в 20:00
Вести в 20:00
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Опубликовано: 11 Марта 2021

Проект века: АЭС "Аккую" способна питать электричеством весь Стамбул. Президенты России и Турции запустили строительство третьего блока. В Перми из земли бьет гейзер. Оренбургскую область заметает. В Санкт-Петербурге исторический холод.

 

Ключевская сопка извергается, засыпает окрестности и топит ледник. Скандал в королевском семействе. В ФРГ пропали миллионы евро. Депутаты от партии Меркель в пик пандемии делали деньги на масках. Школьница, после навета, из-за которого был зарезан французский учитель Самуэль Пати, призналась, что солгала.

 

Ночная погоня на дорогах уральской столицы. Ряд госуслуг станет невозможным дистанционно без биометрических данных. Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter: соцсеть не удаляет детскую порнографию и призывы к самоубийствам. Владимиру Гостюхину 75.

 

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