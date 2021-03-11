Видео - Время покажет. Двойные стандарты Великобритании (11 Марта 2021)
Опубликовано: 11 Марта 2021
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Российское посольство сделало представление МИД Британии из-за программ влияния на русскоязычное медиапространство. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об утечке документов Форин-офиса, в которых говорится, что британское правительство финансирует российские информационные издания.
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