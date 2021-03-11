Год пандемии, число заразившихся выросло в тысячу раз, новые правила, которые тогда пугали, теперь стали нормой. Из ковидного госпиталя на страницы глянца, челябинская пенсионерка стала лицом известного журнала.

Тринадцать тысяч часов уборки, дом Скрипалей выставляют на продажу. Нецензурный скандал, Локомотив уволил двадцать три сотрудника за групповое фото в соцсети. Новый европейский тренд, иностранцы покупают двадцатидневные туры ради того, чтобы вакцинироваться Спутником.

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