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Место встречи. На западном фронте - без перемен 11.03.2021

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Место встречи 11.03.2021. На западном фронте - без перемен
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Место встречи - На западном фронте - без перемен (11 Марта 2021)

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Место встречи
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Опубликовано: 11 Марта 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Мы не будем нападать, никогда первыми мы это не делали. Почему Киев и Донбасс вновь оказались на пороге войны? Мы будем отвечать на любые провокации соответственно и адекватно. Какую поддержку готовит Запад для Украинских военных? Новый президент очень лично заинтересован в разрешении конфликта. И как Россия будет защищать своих граждан в Донбассе?

 

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