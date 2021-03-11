Мы не будем нападать, никогда первыми мы это не делали. Почему Киев и Донбасс вновь оказались на пороге войны? Мы будем отвечать на любые провокации соответственно и адекватно. Какую поддержку готовит Запад для Украинских военных? Новый президент очень лично заинтересован в разрешении конфликта. И как Россия будет защищать своих граждан в Донбассе?

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