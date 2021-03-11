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Шафран. Два информационных удара по России: Евровидение и трупы в центре Москвы 11.03.2021

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Шафран 11.03.2021. Два информационных удара по России: Евровидение и трупы в центре Москвы
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Шафран - Два информационных удара по России: Евровидение и трупы в центре Москвы (11 Марта 2021)

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Опубликовано: 11 Марта 2021

Ведущие: Анна Шафран

Казалось бы, независимые события - на Евровидение от России поедет таджикская ЛГБТ-активистка Манижа, а в центре Москвы открывается выставка трупов. Могут ли эти два удара по общественной морали быть частью гибридной войны против нашей страны? Войны, которую ведут и внешние враги, и внутренние. Разбираются Анна Шафран и Алексей Мухин.

 

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