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11 марта исполняется ровно год со дня объявления пандемии коронавируса. За это время количество заразившихся выросло в тысячу раз, их число составляет 118 миллионов человек. Максимальный суточный прирост был зарегистрирован 20 декабря 2020 года — свыше 843 тысяч новых больных. За год от коронавируса умерли свыше 2,6 миллиона пациентов. Как пандемия изменила наш мир, обсудили с писателем Дмитрием Быковым.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Россия вернулась к железному занавесу»: Дмитрий Быков о том, как пандемия изменила страну (11 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.