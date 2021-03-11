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Дождь. «Россия вернулась к железному занавесу»: Дмитрий Быков о том, как пандемия изменила страну 11.03.2021

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Телеканал Дождь 11.03.2021. «Россия вернулась к железному занавесу»: Дмитрий Быков о том, как пандемия изменила страну
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Телеканал Дождь - «Россия вернулась к железному занавесу»: Дмитрий Быков о том, как пандемия изменила страну (11 Марта 2021)

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Опубликовано: 11 Марта 2021

11 марта исполняется ровно год со дня объявления пандемии коронавируса. За это время количество заразившихся выросло в тысячу раз, их число составляет 118 миллионов человек. Максимальный суточный прирост был зарегистрирован 20 декабря 2020 года — свыше 843 тысяч новых больных. За год от коронавируса умерли свыше 2,6 миллиона пациентов. Как пандемия изменила наш мир, обсудили с писателем Дмитрием Быковым.

 

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