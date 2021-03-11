Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Царьград. Главное. «Братская могила», которая похоронит борьбу с коррупцией в России 11.03.2021

  1. Главная
  2. Царьград
  3. Царьград. Главное
Царьград. Главное 11.03.2021. «Братская могила», которая похоронит борьбу с коррупцией в России
11.03.2021 10.03.2021 09.03.2021 05.03.2021 04.03.2021 03.03.2021 02.03.2021 01.03.2021 26.02.2021 25.02.2021
Еще

Царьград. Главное - «Братская могила», которая похоронит борьбу с коррупцией в России (11 Марта 2021)

16 просмотров
1
0
Поделиться
Царьград. Главное
Царьград. Главное
Подписаться

Опубликовано: 11 Марта 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Госдума одобрила в первом чтении поправки, которые вносят изменения в 26 законов и освобождают от ответственности за коррупционные преступления, которые были совершены «по независящим от лица обстоятельствам». Часть депутатского корпуса назвала данный факт – «братской могилой» для сокрытия коррупционных преступлений.

 

Смотрите онлайн Царьград. Главное «Братская могила», которая похоронит борьбу с коррупцией в России (11 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу