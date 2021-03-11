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Госдума одобрила в первом чтении поправки, которые вносят изменения в 26 законов и освобождают от ответственности за коррупционные преступления, которые были совершены «по независящим от лица обстоятельствам». Часть депутатского корпуса назвала данный факт – «братской могилой» для сокрытия коррупционных преступлений.

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