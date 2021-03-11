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Время покажет. Захват заложницы в Северодвинске 11.03.2021

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Видео 11.03.2021. Время покажет. Захват заложницы в Северодвинске
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Видео - Время покажет. Захват заложницы в Северодвинске (11 Марта 2021)

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Опубликовано: 11 Марта 2021

В центре внимания экспертов новость о нападении на офис микрокредитной организации должника, который взял в заложницы сотрудницу компании. Также в студии обсуждают дипломатический скандал, в центре которого оказалась Украина, где стадион в Тернополе назвали в честь украинского националиста Романа Шухевича, причастного к массовым убийствам поляков и евреев.

 

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