Глава Белого дома Джо Байден побил столетний рекорд. С момента инаугурации прошло семь недель, а он до сих пор не провел ни одной пресс-конференции. Тем временем вице-президент Кама Харрис провела телефонный разговор с премьер-министром Норвегии, а также международные переговоры с лидерами Франции, Израиля и Канады. Кто же на самом деле управляет Америкой?

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