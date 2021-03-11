Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время покажет. Кто стоит за Джо Байденом 11.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Видео
Видео 11.03.2021. Время покажет. Кто стоит за Джо Байденом
11.03.2021 11.03.2021 11.03.2021 06.03.2021 05.03.2021 05.03.2021 05.03.2021 05.03.2021 04.03.2021 04.03.2021
Еще

Видео - Время покажет. Кто стоит за Джо Байденом (11 Марта 2021)

6 просмотров
1
0
Поделиться
Видео
Видео
Подписаться

Опубликовано: 11 Марта 2021

Глава Белого дома Джо Байден побил столетний рекорд. С момента инаугурации прошло семь недель, а он до сих пор не провел ни одной пресс-конференции. Тем временем вице-президент Кама Харрис провела телефонный разговор с премьер-министром Норвегии, а также международные переговоры с лидерами Франции, Израиля и Канады. Кто же на самом деле управляет Америкой?

 

Смотрите онлайн Видео Время покажет. Кто стоит за Джо Байденом (11 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу