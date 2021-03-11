Константин Сёмин - Обрез против кредита. Выход и ямы. Аэрофлот пролетел. Галопом по Европам (11 Марта 2021)
Опубликовано: 11 Марта 2021
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В этом выпуске:
- Конгресс принял спасательный план Байдена;
- Министр культуры Крыма выругалась матом во время правительственного совещания в прямом эфире;
- Японский политолог предложил блокировать Курилы;
- Аэрофлот потерял за последний год 123 миллиарда рублей;
- Минсельхоз предлагает заморозить цены на удобрения;
- Зеленский придумал новую дорожную карту для Донбасса и ознакомил с ней Париж и Берлин;
- Инфляция заставляет Центробанк задуматься о повышении ставки;
- Сбер готов внедрять плавающую ипотеку;
- Силуанов поспорил с Кудриным из-за Фонда Национального Благосостояния;
- В Северодвинске задержали мужчину с обрезом, захватившего заложников в микрокредитной конторе;
- Бывший президент Бразилии социалист Лула назвал антиковидную политику Болсонару дебильной;
- К протестам в Мьянме подключились профсоюзы;
- Полиция ищет организаторов и подстрекателей к протестам в связи с арестом рэппера Хаселя.
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