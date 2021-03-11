В этом выпуске:

- Конгресс принял спасательный план Байдена;

- Министр культуры Крыма выругалась матом во время правительственного совещания в прямом эфире;

- Японский политолог предложил блокировать Курилы;

- Аэрофлот потерял за последний год 123 миллиарда рублей;

- Минсельхоз предлагает заморозить цены на удобрения;

- Зеленский придумал новую дорожную карту для Донбасса и ознакомил с ней Париж и Берлин;

- Инфляция заставляет Центробанк задуматься о повышении ставки;

- Сбер готов внедрять плавающую ипотеку;

- Силуанов поспорил с Кудриным из-за Фонда Национального Благосостояния;

- В Северодвинске задержали мужчину с обрезом, захватившего заложников в микрокредитной конторе;

- Бывший президент Бразилии социалист Лула назвал антиковидную политику Болсонару дебильной;

- К протестам в Мьянме подключились профсоюзы;

- Полиция ищет организаторов и подстрекателей к протестам в связи с арестом рэппера Хаселя.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Обрез против кредита. Выход и ямы. Аэрофлот пролетел. Галопом по Европам (11 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.