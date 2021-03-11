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Политическая Россия. Попытка Навального «закосить» под Данилу Багрова провалилась 11.03.2021

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Политическая Россия 11.03.2021. Попытка Навального «закосить» под Данилу Багрова провалилась
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Политическая Россия - Попытка Навального «закосить» под Данилу Багрова провалилась (11 Марта 2021)

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Опубликовано: 11 Марта 2021

Очередную судебную тяжбу бизнесмену Евгению Пригожину проиграл на днях готовящийся к переезду на ПМЖ в Петушинский район «юрист» Навальный. Долг фюрера резиновых уточек в результате свежего проигрыша вырос ещё на 500 тысяч рублей. И это справедливо, потому что сила – в правде, которой за Навальным нет.

 

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