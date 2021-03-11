Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. Агент «Веник» сдаёт своих. Киберудар США по РФ. Вторая донбасская война. Третий Рим 11.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 11.03.2021. Агент «Веник» сдаёт своих. Киберудар США по РФ. Вторая донбасская война. Третий Рим
11.03.2021 11.03.2021 11.03.2021 11.03.2021 10.03.2021 10.03.2021 10.03.2021 09.03.2021 09.03.2021 09.03.2021
Еще

Соловьёв LIVE - Агент «Веник» сдаёт своих. Киберудар США по РФ. Вторая донбасская война. Третий Рим (11 Марта 2021)

289 просмотров
17
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 11 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Роман Голованов представляет — «Третий Рим»! 

 

Агент «Веник» сдаёт пособников. Никита Михалков разгромил Собчак и богатых актёров за призывы на массовые беспорядки. Новый выпуск «Бесогона». 

Америка наносит России киберудар. Выдержим ли мы мировую хакерскую войну?

Вторая донбасская война. Пентагон поддержит Украину? Киев обещает отбить Крым?

 

Обсудим это и не только в нашем стриме с экспертами.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Агент «Веник» сдаёт своих. Киберудар США по РФ. Вторая донбасская война. Третий Рим (11 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Обыватель
11 Марта 2021, 20:54
ПОЗОР ОЛЬГЕ ЛЮБИМОВОЙ - МИНИСТЕРКЕ АНТИКУЛЬТУРЫ!!!!
Ответить
Голосуйте:
-
0

Все ток-шоу