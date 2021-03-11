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Только 27% россиян проголосовали бы за «Единую Россию», если бы выборы в Государственную Думу состоялись в эти выходные, следует из результатов опроса «Левада-центра». Это минимальный рейтинг поддержки среди всех опубликованных опросов с середины 2016 года. Еще в августе за партию были готовы проголосовать 31% опрошенных.

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