Байден властвует Америкой уже семь недель, до сих пор не провел пресс-конференцию, а во время недавнего публичного выступления забыл формулировку, которую хотел сказать. У Джозефа не так много международных контактов, зато Камалла Харрис очень активно ведет переговоры с главами Канады, Франции, Норвегии, Израиля, и это новая страница в истории Штатов.

Раньше не наблюдалось за столь короткий срок такой активности вице-премьера. Сенаторы боятся и хотят отодвинуть президента от красной кнопки, и только в отношении России там все по-прежнему.

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