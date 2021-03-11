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Время в 21:00 11.03.2021

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Время в 21:00 11.03.2021
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Время в 21:00 (11 Марта 2021)

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Опубликовано: 11 Марта 2021

Смотрите в этом выпуске: Владимир Путин провел совещание об улучшении инвестиционного климата в стране; Намибия стала 50-м государством, где одобрили применение "Спутника V"; правительство выделяет два миллиарда рублей на компенсацию части затрат при поездках по России; в Махачкале ликвидировали боевика, который готовил теракт; российские мастера фристайла впервые в истории взяли золото в соревнованиях смешанных команд; со столичных дорог уберут все знаки, предупреждающие о камерах фиксации нарушений; в реке Усмань погибла вся рыба.

 

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