Утренний разворот - Ирина Баблоян и Алексей Соломин. Максим Покровский. ВОЗ - COVID - Мелита Вуйнович (12 Марта 2021)
Опубликовано: 12 Марта 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Ирина Баблоян и Алексей Соломин. Герман Клименко. Дмитрий Галов. Юлия Галямина 11.03.2021
Утренний разворот. Ирина Баблоян и Алексей Соломин. Леонид Гозман. Наталья Поклонская 10.03.2021
Утренний разворот. Ирина Баблоян и Алексей Соломин. Михаил Крутихин. Валерий Соловей. Ольга Ковалькова 09.03.2021
Утренний разворот. Алексей Соломин и Ирина Баблоян. Марина Литвинович. Живой гвоздь - Дмитрий Маликов 08.03.2021
Еще
- Выходим из постковидной депрессии. Максим Покровский, лидер группы «Ногу свело!»
- «Эхономика». Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
- Год Пандемии: от первых заболевших до вакцинации. Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в Российской Федерации, доктор.
Смотрите онлайн Утренний разворот Ирина Баблоян и Алексей Соломин. Максим Покровский. ВОЗ - COVID - Мелита Вуйнович (12 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.