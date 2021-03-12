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Утренний разворот. Ирина Баблоян и Алексей Соломин. Максим Покровский. ВОЗ - COVID - Мелита Вуйнович 12.03.2021

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Утренний разворот 12.03.2021. Ирина Баблоян и Алексей Соломин. Максим Покровский. ВОЗ - COVID - Мелита Вуйнович
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Утренний разворот - Ирина Баблоян и Алексей Соломин. Максим Покровский. ВОЗ - COVID - Мелита Вуйнович (12 Марта 2021)

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Опубликовано: 12 Марта 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

- Выходим из постковидной депрессии. Максим Покровский, лидер группы «Ногу свело!»

- «Эхономика». Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»

- Год Пандемии: от первых заболевших до вакцинации. Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в Российской Федерации, доктор.

 

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