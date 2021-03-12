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Вы любите стихи. Сами пишите?

У вас была возможность в студенчестве остаться в Америке. Почему не остались?

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