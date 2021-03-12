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Соловьёв LIVE. Маргарита Симоньян: монолог. Премьера 12.03.2021

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Соловьёв LIVE 12.03.2021. Маргарита Симоньян: монолог. Премьера
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Соловьёв LIVE - Маргарита Симоньян: монолог. Премьера (12 Марта 2021)

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Опубликовано: 12 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Комфортно дискутировать о политике с мужчинами? Дома обсуждаете политику?
Можете расстаться с телефоном? Рождение в бедной семье повлияло на мотивацию?
Как родители отнеслись к поездке в Чечню? Что самое страшное было в Чечне?
Когда поняли, что журналистика - это ваше призвание?
Вы строгий руководитель? 
У вас трое детей. Вы мучаете их изучением пяти языков... 
Вы любите стихи. Сами пишите? 
У вас была возможность в студенчестве остаться в Америке. Почему не остались?

 

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