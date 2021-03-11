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Открытый эфир. Что готовит Киев Донбассу и первая мировая кибервойна 11.03.2021

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Открытый эфир 11.03.2021. Что готовит Киев Донбассу и первая мировая кибервойна
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Открытый эфир - Что готовит Киев Донбассу и первая мировая кибервойна (11 Марта 2021)

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Опубликовано: 12 Марта 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- День Икс. Что готовит Киев Донбассу 15 марта? Почему проводились экстренные сборы командиров бригад и подразделений ВСУ?

 

- Футбол имени Шухевича. Зачем власти Тернополя назвали главный стадион города в честь пособника нацистов, который был жестоким участником карательной операции во Львове. 

 

- Первая мировая… кибервойна? Издание New York Times сообщило: власти США намерены совершить в течение ближайших трех недель ряд хакерских атак по официальным сайтам госструктур России.

 

- Большая маленькая ложь. Выяснились подробности зверского убийства во Франции, когда радикальный исламист обезглавил Самюэля Пати за то, что он показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда.

 

- Космос как предчувствие. Чем именно испугали Командующего Космическими силами США генерал-майора Джона Реймонда возможности и потенциал России и Китая на околоземной орбите?

 

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