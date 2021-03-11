Между тем с Наталией Метлиной

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Как убрать с дороги политического конкурента? Как оказалось, очень просто - повесить на него ярлык радикала. Федеральное управление ФРГ по защите конституции заявило, что подозревает партию «Альтернатива для Германии» в экстремизме. Это стало сигналом для немецких спецслужб приступить к настоящей охоте за ее представителями.

Кто, а главное, зачем хочет запретить одну из популярных политических партий Германии? И как приверженность традиционным ценностям стала пороком в современном европейском обществе?

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