Между тем с Наталией Метлиной - Под колпаком у демократии (11 Марта 2021)
Опубликовано: 12 Марта 2021
Ведущие: Наталья Метлина
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Как убрать с дороги политического конкурента? Как оказалось, очень просто - повесить на него ярлык радикала. Федеральное управление ФРГ по защите конституции заявило, что подозревает партию «Альтернатива для Германии» в экстремизме. Это стало сигналом для немецких спецслужб приступить к настоящей охоте за ее представителями.
Кто, а главное, зачем хочет запретить одну из популярных политических партий Германии? И как приверженность традиционным ценностям стала пороком в современном европейском обществе?
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