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Дождь. Непривитая Россия. Почему Путин и Кремль провалили массовую вакцинацию 12.03.2021

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Телеканал Дождь 12.03.2021. Непривитая Россия. Почему Путин и Кремль провалили массовую вакцинацию
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Телеканал Дождь - Непривитая Россия. Почему Путин и Кремль провалили массовую вакцинацию (12 Марта 2021)

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Опубликовано: 12 Марта 2021

Еще в конце прошлого года Владимир Путин поручил правительству начать масштабную вакцинацию, однако вакцины до сих пор нет в 9 регионах страны, а 62% россиян, согласно опросам, отказываются прививаться.

 

Вместе с этим «Спутник» уже зарегистрировали в 48 странах, и как минимум треть произведенных доз отправится за рубеж. В новом выпуске программы «Нюансы» Юлия Таратута рассказала о том, почему в России проваливается кампания по вакцинации, но даже такое положение дел может быть выгодно Кремлю.

 

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