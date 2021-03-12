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Еще в конце прошлого года Владимир Путин поручил правительству начать масштабную вакцинацию, однако вакцины до сих пор нет в 9 регионах страны, а 62% россиян, согласно опросам, отказываются прививаться.

Вместе с этим «Спутник» уже зарегистрировали в 48 странах, и как минимум треть произведенных доз отправится за рубеж. В новом выпуске программы «Нюансы» Юлия Таратута рассказала о том, почему в России проваливается кампания по вакцинации, но даже такое положение дел может быть выгодно Кремлю.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Непривитая Россия. Почему Путин и Кремль провалили массовую вакцинацию (12 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.