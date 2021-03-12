В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о недавнем интервью одного стендап-комика, которое вышло на канале Юрия Дудя. В частности, в одной части программы они внезапно переключились на обсуждение моей книги «Сталин. Вспоминаем вместе». Откуда был сделан вывод, что книга или была просто пролистана, или же не прочитана вовсе.

Смотрите онлайн Николай Стариков Юрий Дудь и историческая правда о Сталине (12 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.