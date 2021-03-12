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Николай Стариков. Юрий Дудь и историческая правда о Сталине 12.03.2021

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Николай Стариков 12.03.2021. Юрий Дудь и историческая правда о Сталине
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Николай Стариков - Юрий Дудь и историческая правда о Сталине (12 Марта 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 12 Марта 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о недавнем интервью одного стендап-комика, которое вышло на канале Юрия Дудя. В частности, в одной части программы они внезапно переключились на обсуждение моей книги «Сталин. Вспоминаем вместе». Откуда был сделан вывод, что книга или была просто пролистана, или же не прочитана вовсе.

 

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