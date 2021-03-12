Политическая Россия - Замедление твиттера, откровения Блинкена и Соболь. Николай Стариков (12 Марта 2021)
Опубликовано: 12 Марта 2021
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В студии PolitRussia Николай Стариков, член ЦС Социалистической партии "Справедливая Россия – За Правду".
- О замедлении работы твиттера в России
- Почему санкции – это нарушение правил?
- Сорок правозащитных организаций при ООН будут добиваться освобождения Соболь – не велико ли число?
- О заявлении госсекретаря Блинкена об отказе от дорогостоящих военных переворотов.
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