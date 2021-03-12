Любит ли себя Россия, если отправляет на "Евровидение" Манижу

В студии PolitRussia Николай Стариков, член ЦС Социалистической партии "Справедливая Россия – За Правду".

- О замедлении работы твиттера в России

- Почему санкции – это нарушение правил?

- Сорок правозащитных организаций при ООН будут добиваться освобождения Соболь – не велико ли число?

- О заявлении госсекретаря Блинкена об отказе от дорогостоящих военных переворотов.

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