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Дождь. Навальный этапирован в неизвестном направлении. Продолжительность жизни россиян упала 12.03.2021

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Телеканал Дождь 12.03.2021. Навальный этапирован в неизвестном направлении. Продолжительность жизни россиян упала
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Телеканал Дождь - Навальный этапирован в неизвестном направлении. Продолжительность жизни россиян упала (12 Марта 2021)

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Опубликовано: 12 Марта 2021

Алексей Навальный, которому суд в феврале заменил условный срок на реальный по делу «Ив Роше», уедет в колонию общего режима более чем на 2,5 года после апелляции по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко (по нему Навальному присужден штраф). Об этом сообщил ТАСС адвокат Навального Вадим Кобзев после того, как посетил 11 марта своего подзащитного в СИЗО-3 в г. Кольчугино Владимирской области. Дата апелляции еще не назначена, сказал «Ведомостям» Кобзев.

 

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи уйдет в отставку из-за ситуации с поставками российской вакцины от коронавируса. Заявление министра на брифинге цитирует Reuters. «Две партии сделали мою отставку условием, при котором они останутся в коалиции. В подобной ситуации, думаю, не было смысла спорить... Я не держусь за свое кресло», — сказал Крайчи на брифинге.

 

На фоне пандемии коронавируса ожидаемая продолжительность жизни в России уменьшилась на два года и составила 71,1 года. Это первое снижение с 2003 года, пишет РБК со ссылкой на разработанный в марте проект единого плана правительства по достижению национальных целей до 2024 года и плановый период до 2030 года. Документ был опубликован в Telegram-канале «Майский указ».

 

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