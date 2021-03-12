Россия в цифрах и её место в мире. АРМАГЕДДОНЫЧ

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Сатановский признался, что действия находящихся под внешним влиянием украинских властей вызывают у него недоумение. Украина превратилась после событий на майдане в оккупированное государство, которым открыто управляет Вашингтон.

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