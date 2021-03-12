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Соловьёв LIVE. «Украинское руководство свихнулось окончательно». Сатановский о ситуации на Донбассе 12.03.2021

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Соловьёв LIVE 12.03.2021. «Украинское руководство свихнулось окончательно». Сатановский о ситуации на Донбассе
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Соловьёв LIVE - «Украинское руководство свихнулось окончательно». Сатановский о ситуации на Донбассе (12 Марта 2021)

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Опубликовано: 12 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Сатановский признался, что действия находящихся под внешним влиянием украинских властей вызывают у него недоумение. Украина превратилась после событий на майдане в оккупированное государство, которым открыто управляет Вашингтон.

 

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