Соловьёв LIVE - «Украинское руководство свихнулось окончательно». Сатановский о ситуации на Донбассе (12 Марта 2021)
Опубликовано: 12 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Сатановский признался, что действия находящихся под внешним влиянием украинских властей вызывают у него недоумение. Украина превратилась после событий на майдане в оккупированное государство, которым открыто управляет Вашингтон.
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