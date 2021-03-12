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Место встречи. Чёрная полоса 12.03.2021

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Место встречи 12.03.2021. Чёрная полоса
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Место встречи - Чёрная полоса (12 Марта 2021)

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Опубликовано: 12 Марта 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Меньшинством станут белые люди, они могут начать возмущаться также как и черные. Почему быть белым стало неприлично? Я все больше чувствую стыд из-за того, что являюсь белым мужчиной. Как тема расизма угрожает всей Британской монархии. Они беспокоились о том насколько темным может быть его кожа. И почему в скором времени белыми будут управлять цветные?

 

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