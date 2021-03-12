С животными сравнил жителей нашей страны живущий в Лондоне светлоликий эмигрант – спонсор фюрера Евгений Чичваркин. Откровения беглого либерала прозвучали в виртуальных гостях у другого «борца с Режимом» – называющего себя либертианцем креакла Михаила Светова. Сказанное Чичваркиным в который раз ярко показало, что скрывается за болтовнёй оппозиционеров о «Прекрасной России Будущего».

Смотрите онлайн Политическая Россия Спонсор Навального – эмигрант Чичваркин – сравнил россиян с животными (12 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.