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Политическая Россия. Спонсор Навального – эмигрант Чичваркин – сравнил россиян с животными 12.03.2021

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Политическая Россия 12.03.2021. Спонсор Навального – эмигрант Чичваркин – сравнил россиян с животными
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Политическая Россия - Спонсор Навального – эмигрант Чичваркин – сравнил россиян с животными (12 Марта 2021)

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Опубликовано: 12 Марта 2021

С животными сравнил жителей нашей страны живущий в Лондоне светлоликий эмигрант – спонсор фюрера Евгений Чичваркин. Откровения беглого либерала прозвучали в виртуальных гостях у другого «борца с Режимом» – называющего себя либертианцем креакла Михаила Светова. Сказанное Чичваркиным в который раз ярко показало, что скрывается за болтовнёй оппозиционеров о «Прекрасной России Будущего».

 

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