Скандал в королевской семье на утихает, принц Уильям попытался оправдаться. На Украине утвердили стратегию по деоккупации Крыма и продолжили охоту на ведьм, под ударом 236 бывших и действующих политиков. Битва вакцин продолжается, уже девять стран Евросоюза отказались от АстраЗенеки из-за побочных эффектов. Новые санкции против РФ уже наготове, теперь за нарушение прав человека в Крыму.

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