Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время покажет 12.03.2021

  1. Главная
  2. Первый
  3. Время покажет
Время покажет 12.03.2021
12.03.2021 11.03.2021 10.03.2021 09.03.2021 05.03.2021 04.03.2021 03.03.2021 02.03.2021 01.03.2021 26.02.2021
Еще

Время покажет (12 Марта 2021)

154 просмотров
3
0
Поделиться
Время покажет
Время покажет
Подписаться

Опубликовано: 12 Марта 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Скандал в королевской семье на утихает, принц Уильям попытался оправдаться. На Украине утвердили стратегию по деоккупации Крыма и продолжили охоту на ведьм, под ударом 236 бывших и действующих политиков. Битва вакцин продолжается, уже девять стран Евросоюза отказались от АстраЗенеки из-за побочных эффектов. Новые санкции против РФ уже наготове, теперь за нарушение прав человека в Крыму.

 

Смотрите онлайн Время покажет (12 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу