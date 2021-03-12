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Дождь. Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» в неизвестном направлении. Куда отправят политика дальше 12.03.2021

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Телеканал Дождь 12.03.2021. Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» в неизвестном направлении. Куда отправят политика дальше
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Телеканал Дождь - Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» в неизвестном направлении. Куда отправят политика дальше (12 Марта 2021)

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Опубликовано: 12 Марта 2021

Алексея Навального увезли из СИЗО-3 в Кольчугино Владимирской области, сообщается в твиттере политика со ссылкой на его адвокатов.

 

«Адвокаты Алексея сегодня с начала рабочего дня находились в СИЗО-3 Кольчугино. Под разными предлогами их не допускали к Алексею (то праздник придумали, то кому-то плохо стало, видимо, после празднования). Только в 14-00 им сообщили, что Алексей убыл. Куда — отвечать отказались», — говорится в твиттере Навального.

 

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